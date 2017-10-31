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Морские дьяволы

    Баррель Brent поднялся выше 61 доллара впервые с июля 2015-го

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    Баррель Brent поднялся выше 61 доллара впервые с июля <nobr>2015-го</nobr>

    Баррель Brent поднялся выше 61 доллара впервые с июля 2015-го

    Баррель Brent поднялся выше 61 доллара впервые с июля <nobr>2015-го</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Hasan Jamali

    • Стоимость барреля Brent обновила двухлетний максимум.

    Нефть марки Brent в ходе торгов в Лондоне подорожала до уровня в 61,06 доллара за баррель. Так дорого черное золото не стоило с 3 июля 2015 года.

    Баррель WTI поднялся в цене до 54,21 доллара.

    При этом российская валюта падает в цене на фоне роста нефти. Курс доллара увеличился на 42 копейки — до 58 рублей 39 копеек. Евро же поднялся на 51 копейку — до 68 рублей 05 копеек.

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