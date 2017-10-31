Баррель Brent поднялся выше 61 доллара впервые с июля 2015-го

Стоимость барреля Brent обновила двухлетний максимум.

Нефть марки Brent в ходе торгов в Лондоне подорожала до уровня в 61,06 доллара за баррель. Так дорого черное золото не стоило с 3 июля 2015 года.



Баррель WTI поднялся в цене до 54,21 доллара.



При этом российская валюта падает в цене на фоне роста нефти. Курс доллара увеличился на 42 копейки — до 58 рублей 39 копеек. Евро же поднялся на 51 копейку — до 68 рублей 05 копеек.