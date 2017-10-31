Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Ярославле ищут кота-обживателя с зарплатой 15 тыс. рублей

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    • Фото: catvtomske.ru
    В Ярославле ищут <nobr>кота-обживателя</nobr> с зарплатой 15 тыс. рублей

    В Ярославле ищут кота-обживателя с зарплатой 15 тыс. рублей

    В Ярославле ищут <nobr>кота-обживателя</nobr> с зарплатой 15 тыс. рублей
  • Фото: catvtomske.ru

    • Кота-прораба, который будет обживать новые дома, ищет одна крупная строительная компания Ярославля.

    В вакансии указана заработная плата для усатых соискателей: при графике два через два кот, хорошо выполняющий свою работу, будет получать 15 тысяч рублей в месяц.

    Также сообщается, что обживателю предоставят удобное рабочее место, бесплатное питание и полный соцпакет.

    Из требований: кот обязательно должен быть архангельской породы, здоровым, ухоженным, весить не более 15 кг, любить молоко и не иметь вредных привычек — например, драть когтями мебель и обои, сообщает НСН.

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