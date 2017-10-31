Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Рейс Москва — Стамбул посадили из-за застрявшего в туалете пассажира. авиация, туалеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРейс Москва — Стамбул посадили из-за застрявшего в туалете пассажира

    Рейс Москва — Стамбул посадили из-за застрявшего в туалете пассажира

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    Рейс Москва — Стамбул посадили <nobr>из-за</nobr> застрявшего в туалете пассажира

    Рейс Москва — Стамбул посадили из-за застрявшего в туалете пассажира

    Рейс Москва — Стамбул посадили <nobr>из-за</nobr> застрявшего в туалете пассажира

      Следовавший из аэропорта Домодедово в Стамбул лайнер совершил незапланированную посадку в Одессе, чтобы высадить одного из пассажиров.

      Мужчина заперся в туалете с сумкой и слишком долго не отвечал на призывы стюардов вернуться на место. Позже он начал ругаться с ними, а при попытке утихомирить его стал сопротивляться.

      Пассажиры и члены экипажа связали мужчину. Самолет сел в Одессе, где нарушителя спокойствия передали полицейским.

      «Слишком долго какал», — озвучил герой свою версию инцидента летевшему тем же рейсом корреспонденту НТВ.

      Позже полиция сообщила, что сумку, с которой находился в туалете нарушитель, сочли подозрительной. Ее обследовали кинологи и ничего опасного не нашли. Сам виновник переполоха — гражданин Литвы — объяснил, что в ней был запасной комплект нижнего белья.

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