Следовавший из аэропорта Домодедово в Стамбул лайнер совершил незапланированную посадку в Одессе, чтобы высадить одного из пассажиров.

5373 авиация

туалеты

Мужчина заперся в туалете с сумкой и слишком долго не отвечал на призывы стюардов вернуться на место. Позже он начал ругаться с ними, а при попытке утихомирить его стал сопротивляться.



Пассажиры и члены экипажа связали мужчину. Самолет сел в Одессе, где нарушителя спокойствия передали полицейским.



«Слишком долго какал», — озвучил герой свою версию инцидента летевшему тем же рейсом корреспонденту НТВ.



Позже полиция сообщила, что сумку, с которой находился в туалете нарушитель, сочли подозрительной. Ее обследовали кинологи и ничего опасного не нашли. Сам виновник переполоха — гражданин Литвы — объяснил, что в ней был запасной комплект нижнего белья.