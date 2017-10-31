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    Оскандалившуюся учительницу из Петербурга наказали символическим штрафом

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    Оскандалившуюся учительницу из Петербурга наказали символическим штрафом

    Оскандалившуюся учительницу из Петербурга наказали символическим штрафом

    Мировой суд Петербурга огласил решение по резонансному административному делу.

    Учительница начальных классов, написавшая на лбу второклассника слово «дурак», выплатит минимальный штраф в тысячу рублей. Инцидент произошел 10 октября в школе №684 на Пулковском шоссе. Там теперь уже бывший педагог Ольга Алфёрова, как сообщают в прокуратуре, «своими действиями оскорбил и унизил честь и достоинство ребенка в неприличной форме».

    Также в ведомстве добавили, что директор школы лично уволил неэтичного преподавателя. Впрочем, наказание за оскорбление и нарушение конституционных прав ученика, скорее, символическое. Скромный размер выплаты в суде аргументировали тем, что у самой женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок.

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