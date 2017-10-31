Оскандалившуюся учительницу из Петербурга наказали символическим штрафом

Мировой суд Петербурга огласил решение по резонансному административному делу.
Учительница начальных классов, написавшая на лбу второклассника слово «дурак», выплатит минимальный штраф в тысячу рублей. Инцидент произошел 10 октября в школе №684 на Пулковском шоссе. Там теперь уже бывший педагог Ольга Алфёрова, как сообщают в прокуратуре, «своими действиями оскорбил и унизил честь и достоинство ребенка в неприличной форме».
Также в ведомстве добавили, что директор школы лично уволил неэтичного преподавателя. Впрочем, наказание за оскорбление и нарушение конституционных прав ученика, скорее, символическое. Скромный размер выплаты в суде аргументировали тем, что у самой женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок.
Также в ведомстве добавили, что директор школы лично уволил неэтичного преподавателя. Впрочем, наказание за оскорбление и нарушение конституционных прав ученика, скорее, символическое. Скромный размер выплаты в суде аргументировали тем, что у самой женщины на иждивении несовершеннолетний ребенок.
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