Ученые расшифровали геном самого крупного живого существа на Земле

Коллектив генетиков расшифровал ДНК самого крупного и старого организма на Земле — им оказался гриб.
Международный коллектив ученых расшифровал геном темных опят — грибов, которые считаются самым крупным из живущих на Земле организмов. Грибница опят способна разрастаться до нескольких сотен гектаров. Расшифровка его ДНК поможет понять, как контролировать распространение грибов, сообщает РИА Новости.
Ласло Надь, генетик: «Все виды опят являются одними из самых разрушительных патогенов в лесу, и они являются причиной угасания и разрушения лесов во многих регионах Земли. Сегодня экологи активно пытаются найти пути борьбы с этим грибом и понимание того, как он устроен и работает, является первым шагом для решения этой задачи».
Известно, что грибница темных опят в заповеднике Малур на территории штата Орегон в США занимает около 800 гектаров и живет в заповеднике уже 2,5 тысячи лет. Весит этот гигантский организм, по оценкам ученых, около 600 тонн. Отмечается, что грибы сильно повлияли на экосистему заповедника и погубили огромное количество деревьев.
В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, отмечается, что это не единственный случай такого разрастания грибницы темных опят. Грибы вырабатывают особые ферменты, которые позволяют им разлагать почти любые растительные клетки и извлекать из них максимум питательных веществ — это и делает их такими живучими.
Теперь, когда обнаружены гены, отвечающие за выработку этих ферментов, биологи планируют применять полученные знания в переработке древесины, создании биологического топлива, а также узнать больше о роли грибов в эволюции.
Ласло Надь, генетик: «Все виды опят являются одними из самых разрушительных патогенов в лесу, и они являются причиной угасания и разрушения лесов во многих регионах Земли. Сегодня экологи активно пытаются найти пути борьбы с этим грибом и понимание того, как он устроен и работает, является первым шагом для решения этой задачи».
Известно, что грибница темных опят в заповеднике Малур на территории штата Орегон в США занимает около 800 гектаров и живет в заповеднике уже 2,5 тысячи лет. Весит этот гигантский организм, по оценкам ученых, около 600 тонн. Отмечается, что грибы сильно повлияли на экосистему заповедника и погубили огромное количество деревьев.
В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, отмечается, что это не единственный случай такого разрастания грибницы темных опят. Грибы вырабатывают особые ферменты, которые позволяют им разлагать почти любые растительные клетки и извлекать из них максимум питательных веществ — это и делает их такими живучими.
Теперь, когда обнаружены гены, отвечающие за выработку этих ферментов, биологи планируют применять полученные знания в переработке древесины, создании биологического топлива, а также узнать больше о роли грибов в эволюции.
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