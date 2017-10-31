Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Из офиса на юге Москвы украли компьютер для майнинга за 560 тыс. рублей

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    Из офиса на юге Москвы украли компьютер для майнинга за 560 тыс. рублей

    Из офиса на юге Москвы украли компьютер для майнинга за 560 тыс. рублей

    Из офиса на юге столицы вынесли компьютер для майнинга биткоинов, состоящий из 14 видеокарт.

    Заместитель гендиректора компании рассказал полицейским, что неизвестный злоумышленник проник в офис, расположенный в бизнес-центре «Мосэлектроприбор» на Котляковской улице, через окно и, похитив компьютер, скрылся.

    Сумма ущерба составила 560 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает агентство «Москва».

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