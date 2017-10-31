К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

В Соединенных Штатах готовятся отметить Хеллоуин, который справедливо считается самым зловещим праздником.

К торжествам привлекли даже домашних животных. В Калифорнии прошел костюмированный парад собак. Получилось действительно страшно смешно.



Белый дом в честь праздника превратился в паучье логово. В здании, окутанном паутиной, принимали гостей — миньонов, привидений, пришел даже динозавр. Без приличествующих случаю нарядов были только Дональд Трамп с супругой.

