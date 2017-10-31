Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово. мистика и оккультизм, США, торжества и праздники, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

    К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

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    К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

    К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

    К Хеллоуину Белый дом превратился в паучье логово

      В Соединенных Штатах готовятся отметить Хеллоуин, который справедливо считается самым зловещим праздником.

      К торжествам привлекли даже домашних животных. В Калифорнии прошел костюмированный парад собак. Получилось действительно страшно смешно.

      Белый дом в честь праздника превратился в паучье логово. В здании, окутанном паутиной, принимали гостей — миньонов, привидений, пришел даже динозавр. Без приличествующих случаю нарядов были только Дональд Трамп с супругой.

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