Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка

Бизнесмен Роман Абрамович купил четвертый дом в историческом районе
Нью-Йорка по соседству с теми, которые приобрел ранее. Еще в 2014-м он стал владельцем 3 стоящих друг за другом зданий и задумал объединить их в единый ансамбль.
Градостроительные власти долго не позволяли это сделать, так как дома исторические. Прошлым летом Абрамовичу мэрия все-таки дала добро, но с условием оставить в неприкосновенности фасад зданий. Теперь же всю чиновничью канитель придется начинать сначала.
Согласно старому проекту, объединить планировали дома №11, 13 и 15, а теперь №9, 11 и 13. Дом №15 останется не у дел. Как пояснили архитекторы, фасад будет более симметричен. Проект обойдется в 96 миллионов долларов. Абрамовичу, состояние которого оценивается в 9,5 миллиарда долларов, это вполне по карману.
Согласно старому проекту, объединить планировали дома №11, 13 и 15, а теперь №9, 11 и 13. Дом №15 останется не у дел. Как пояснили архитекторы, фасад будет более симметричен. Проект обойдется в 96 миллионов долларов. Абрамовичу, состояние которого оценивается в 9,5 миллиарда долларов, это вполне по карману.
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