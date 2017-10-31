Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка. Абрамович, Нью-Йорк, США, жилье, миллионеры и миллиардеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАбрамович приобрел четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка

    Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка

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    Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе <nobr>Нью-Йорка</nobr>

    Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка

    Абрамович приобрел четвертый дом в историческом районе <nobr>Нью-Йорка</nobr>

      Бизнесмен Роман Абрамович купил четвертый дом в историческом районе Нью-Йорка по соседству с теми, которые приобрел ранее. Еще в 2014-м он стал владельцем 3 стоящих друг за другом зданий и задумал объединить их в единый ансамбль.

      Градостроительные власти долго не позволяли это сделать, так как дома исторические. Прошлым летом Абрамовичу мэрия все-таки дала добро, но с условием оставить в неприкосновенности фасад зданий. Теперь же всю чиновничью канитель придется начинать сначала.

      Согласно старому проекту, объединить планировали дома №11, 13 и 15, а теперь №9, 11 и 13. Дом №15 останется не у дел. Как пояснили архитекторы, фасад будет более симметричен. Проект обойдется в 96 миллионов долларов. Абрамовичу, состояние которого оценивается в 9,5 миллиарда долларов, это вполне по карману.

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