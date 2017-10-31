В Москве арестовали экс-главу «Нафтогаза» Украины

Таганский суд Москвы отправил под арест
экс-главу НАК «Нафтогаз» Игоря Бакая, которого подозревают в мошенничестве.
Под стражей Бакай останется до 12 ноября, передает «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали, что Бакай был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве. В частности, отмечалось, что в правоохранительные органы на экс-главу «Нафтогаза» поступило 10 заявлений, в том числе от миллиардера Алишера Усманова. По некоторым данным, в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Россией, и постоянно занимал деньги у знакомых. Бакаю может грозить до 10 лет заключения. Фабула официально не разглашается.
Игорь Бакай — создатель и первый председатель правления «Нафтогаза». До 2014 года занимал пост главы Государственного управления делами Украины. Однако после победы на выборах Виктора Ющенко Бакай ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию. На Украине же возбудили дело о злоупотреблении служебным положением и объявили Бакая в международный розыск. Однако в 2010 году суд в Киеве закрыл все уголовные дела, возбужденные против Бакая.
Ранее СМИ сообщали, что Бакай был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве. В частности, отмечалось, что в правоохранительные органы на экс-главу «Нафтогаза» поступило 10 заявлений, в том числе от миллиардера Алишера Усманова. По некоторым данным, в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Россией, и постоянно занимал деньги у знакомых. Бакаю может грозить до 10 лет заключения. Фабула официально не разглашается.
Игорь Бакай — создатель и первый председатель правления «Нафтогаза». До 2014 года занимал пост главы Государственного управления делами Украины. Однако после победы на выборах Виктора Ющенко Бакай ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию. На Украине же возбудили дело о злоупотреблении служебным положением и объявили Бакая в международный розыск. Однако в 2010 году суд в Киеве закрыл все уголовные дела, возбужденные против Бакая.
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