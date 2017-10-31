Во Франции на ферме нашли тела трех детей и двух взрослых

Тела пяти человек с огнестрельными ранениями обнаружены на ферме на севере Франции.
По данным издания France Info, тела семейной пары, а также трех подростков в возрасте от 12 до 20 лет были найдены на ферме в департаменте Эна.
Источник в полиции сообщил агентству, что расстрелянных фермеров обнаружил сегодня утром один из работников предприятия. По одной из версий, с семьей мог расправиться глава семейства. Однако никакой предсмертной записки в доме жандармы не нашли.
Возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство».
Источник в полиции сообщил агентству, что расстрелянных фермеров обнаружил сегодня утром один из работников предприятия. По одной из версий, с семьей мог расправиться глава семейства. Однако никакой предсмертной записки в доме жандармы не нашли.
Возбуждено дело по статье «Преднамеренное убийство».
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