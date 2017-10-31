Генсек НАТО: мы верим в диалог с Россией

Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не хотят новой холодной войны и гонки вооружений с Россией.
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Генсек НАТО подчеркнул, что в Альянсе настроены на диалог с Россией.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы верим в диалог, потому что мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений, и Россия наш сосед».
Также Столтенберг отметил, что все разногласия и споры с Россией следует разрешать за столом переговоров.
Что же касается будущих контактов с Москвой, то, напомнил Столтенберг, только на прошлой неделе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Решения о новой встрече пока нет, передает РИА Новости.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы верим в диалог, потому что мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений, и Россия наш сосед».
Также Столтенберг отметил, что все разногласия и споры с Россией следует разрешать за столом переговоров.
Что же касается будущих контактов с Москвой, то, напомнил Столтенберг, только на прошлой неделе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Решения о новой встрече пока нет, передает РИА Новости.
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