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    Путин подписал закон о предоставлении льгот на отопление

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    Путин подписал закон о предоставлении льгот на отопление

    Путин подписал закон о предоставлении льгот на отопление

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении льгот при оплате за тепловую энергию.

    Льготой по плате отопления могут воспользоваться ветераны и инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сообщается на портале правовой информации.

    Как отмечает РГ, закон направлен на гармонизацию федерального законодательства. Поменяется принцип расчета компенсации: расходы на оплату за тепловую энергию включаются в расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит назначить для льготников более справедливую цену за коммунальные услуги.

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