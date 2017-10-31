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    Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер. Саратов, задержание, проституция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

    Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

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    Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

    Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

    Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

      Заплатить за испорченный вечер потребовала проститутка из Саратова, когда к ней нагрянули оперативники. Полицейские под видом клиентов проникли в квартиру и, когда дело зашло уже слишком далеко, сняли маски. Но такой поворот событий не смутил раскрепощенную даму — она до последнего рассчитывать получить свой гонорар.

      Оперативники пришли под видом клиентов и только после передачи денег раскрыли карты. Жгучая брюнетка минуту назад была примером раскрепощенности, но теперь стыдливо прячет глаза.

      На массажный салон квартира мало похожа. Вместо кушетки — двуспальная кровать, из медицинских атрибутов разве что таблетки успокоительного. Жанну оперативники попросили одеться, она же поделилась с ними коммерческими секретами. А за испорченный вечер девушка попросила вознаграждение.

      Впрочем, ей все же пришлось отправиться по знакомому маршруту — в районный отдел полиции. На допросе выяснилось: работала путана сама на себя, без сутенера. После составления протокола ей выписали штраф и внесли в специальную базу данных.

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