Саратовская проститутка потребовала от полицейских компенсацию за испорченный вечер

Заплатить за испорченный вечер потребовала проститутка из Саратова, когда к ней нагрянули оперативники. Полицейские под видом клиентов проникли в квартиру и, когда дело зашло уже слишком далеко, сняли маски. Но такой поворот событий не смутил раскрепощенную даму — она до последнего рассчитывать получить свой гонорар.

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проституция

Саратов

Оперативники пришли под видом клиентов и только после передачи денег раскрыли карты. Жгучая брюнетка минуту назад была примером раскрепощенности, но теперь стыдливо прячет глаза.



На массажный салон квартира мало похожа. Вместо кушетки — двуспальная кровать, из медицинских атрибутов разве что таблетки успокоительного. Жанну оперативники попросили одеться, она же поделилась с ними коммерческими секретами. А за испорченный вечер девушка попросила вознаграждение.



Впрочем, ей все же пришлось отправиться по знакомому маршруту — в районный отдел полиции. На допросе выяснилось: работала путана сама на себя, без сутенера. После составления протокола ей выписали штраф и внесли в специальную базу данных.