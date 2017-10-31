В Белгороде поймали оружейника, продававшего самодельные пистолеты экстремистам

В Белгороде задержан нелегальный оружейник, который торговал пистолетами и боеприпасами в Интернете. Выяснилось, что преступник продавал оружие оптом, а среди его клиентов были экстремистские организации.

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Сотрудники ФСБ несколько недель следили за перемещениями подозреваемого и за обновлениями на его страницах в сетях. Преступник под вымышленными именами вел переписку с потенциальными покупателями, почти ежедневно размещал фото и видео с оружейными новинками.



В доме в центре Белгорода он оборудовал самую настоящую мастерскую по изготовлению боевого оружия из сигнальных и спортивных пистолетов. На то, чтобы описать улики, правоохранителям понадобилось несколько часов. На экспертизу направили 4 переделанных пистолета, сотни патронов различного калибра, гранату и более килограмма взрывчатого вещества.



В социальных сетях оперативникам удалось также выйти на след постоянных клиентов торговца оружием: ими оказались сторонники запрещенных в РФ организаций «Правый сектор» и Misanthropic Division. Сам задержанный тоже не скрывал своих радикальных взглядов. Правоохранители обнаружили в квартире подозреваемого различные флаги и литературу — предположительно экстремистского содержания.



Уголовная ответственность теперь грозит не только оружейнику, но и его клиентам. Сейчас с задержанным работают следователи. Сыщики намерены выяснить имена всех покупателей.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.