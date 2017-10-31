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    В Москве полицейские обокрали 83-летнюю пенсионерку: видео. кражи и ограбления, Москва, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве полицейские обокрали 83-летнюю пенсионерку: видео

    В Москве полицейские обокрали 83-летнюю пенсионерку: видео

    2 комментария
    В Москве полицейские обокрали <nobr>83-летнюю</nobr> пенсионерку: видео

    В Москве полицейские обокрали 83-летнюю пенсионерку: видео

    В Москве полицейские обокрали <nobr>83-летнюю</nobr> пенсионерку: видео

      Следователи требуют арестовать двух сотрудников полиции, которых подозревают в краже денег из квартиры пенсионерки в Москве.

      Двое сотрудников полиции прибыли по вызову в квартиру пенсионерки, а после их визита женщина не досчиталась 60 тысяч рублей.

      Прояснить ситуацию помогла запись с камеры наблюдения, которая была установлена в квартире пожилой москвички.

      Оказалось, что 83-летняя женщина вызвала полицейских после того, как ее пытались обмануть телефонные мошенники. По вызову приехал экипаж, который, собственно, и забрал ту самую сумму, что изначально планировали получить преступники.

      В ближайшее время теперь уже бывших стражей порядка должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

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