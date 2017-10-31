В Москве полицейские обокрали 83-летнюю пенсионерку: видео

Следователи требуют арестовать двух сотрудников полиции, которых подозревают в краже денег из квартиры пенсионерки в Москве.

Двое сотрудников полиции прибыли по вызову в квартиру пенсионерки, а после их визита женщина не досчиталась 60 тысяч рублей.



Прояснить ситуацию помогла запись с камеры наблюдения, которая была установлена в квартире пожилой москвички.



Оказалось, что 83-летняя женщина вызвала полицейских после того, как ее пытались обмануть телефонные мошенники. По вызову приехал экипаж, который, собственно, и забрал ту самую сумму, что изначально планировали получить преступники.



В ближайшее время теперь уже бывших стражей порядка должны доставить в суд для избрания меры пресечения.