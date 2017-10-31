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    Падение атмосферного давления в Москве побило рекорд 1970 года

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    Падение атмосферного давления в Москве побило рекорд 1970 года

    Падение атмосферного давления в Москве побило рекорд 1970 года

    В последний день октября в Москве на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирован абсолютный минимум атмосферного давления.

    Утром во вторник уровень атмосферного давления понизился до 718,3 мм ртутного столба. Прежний минимум давления для 31 октября зафиксирован в 1970 году — 718,6 мм ртутного столба, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

    По прогнозам, атмосферное давление начнет расти в среду, однако до выходных останется ниже нормы.

    В Москве третий день идет дождь, за последние сутки выпало более 20 мм осадков, что превышает треть месячной нормы. Метеорологи предупреждали жителей столичного региона о резком понижении температуры во второй половине дня. Этим вечером на Москву может обрушиться снегопад с сильным ветром.

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