Массовую гибель нерп на Байкале расследуют с помощью анализа ДНК

Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения РАН исследуют ДНК погибших на Байкале нерп. Таким образом ученые хотят понять причину массовой гибели животных.
По словам директора института Андрея Федотова, с помощью анализа ДНК специалисты попытаются выяснить, была ли у погибших животных инфекция собачьей чумки, эпидемия которой случилась в 1987–88 годах и привела к гибели более 7,5 тысячи байкальских нерп.
Андрей Федотов, директор Лимнологического института СО РАН: «Специалисты выехали на место сегодня, их основная задача — выяснить, имеется ли инфекция собачьей чумки, эпидемия которой была в 1987–88 годах. Данные мы будем получать с помощью молекулярно-генетических методик, проведем анализ ДНК. К концу этой недели или к началу следующей должны быть получены качественные результаты, есть инфекция или нет».
Ученый также предположил, что животные могли погибнуть и от непогоды. По его словам, в прошлом году уже был падеж нерп в результате сильного шторма на Байкале.
Ранее стало известно, что на южном побережье Байкала в границах нацпарка в Бурятии погибли более 130 нерп. Причина смерти животных до сих пор не установлена. Предварительный анализ отобранных проб на чуму показал отрицательные результаты. Версия убийства животных человеком также исключена, поскольку туши не имеют повреждений. Различные ведомства проводят проверки, расследование ситуации взяла на контроль Генпрокуратура РФ.
Андрей Федотов, директор Лимнологического института СО РАН: «Специалисты выехали на место сегодня, их основная задача — выяснить, имеется ли инфекция собачьей чумки, эпидемия которой была в 1987–88 годах. Данные мы будем получать с помощью молекулярно-генетических методик, проведем анализ ДНК. К концу этой недели или к началу следующей должны быть получены качественные результаты, есть инфекция или нет».
Ученый также предположил, что животные могли погибнуть и от непогоды. По его словам, в прошлом году уже был падеж нерп в результате сильного шторма на Байкале.
Ранее стало известно, что на южном побережье Байкала в границах нацпарка в Бурятии погибли более 130 нерп. Причина смерти животных до сих пор не установлена. Предварительный анализ отобранных проб на чуму показал отрицательные результаты. Версия убийства животных человеком также исключена, поскольку туши не имеют повреждений. Различные ведомства проводят проверки, расследование ситуации взяла на контроль Генпрокуратура РФ.
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