Судебным приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет судебных приставов полномочиями по административному задержанию лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Закон, позволяющий судебным приставам задерживать неплательщиков алиментов, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее приставы вынуждены были обращаться по данному вопросу в полицию. Новый закон должен упростить работу судебных приставов и сократить сроки взыскания средств с должников, сообщила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Статья, предусматривающая административную ответственность за неуплату без уважительных причин алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, была введена летом 2016 года. За это время должники выплатили долгов более чем на 34 млн рублей.
Ранее приставы вынуждены были обращаться по данному вопросу в полицию. Новый закон должен упростить работу судебных приставов и сократить сроки взыскания средств с должников, сообщила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Статья, предусматривающая административную ответственность за неуплату без уважительных причин алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, была введена летом 2016 года. За это время должники выплатили долгов более чем на 34 млн рублей.
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