Задержан водитель фуры, раздавивший микроавтобус с людьми под Саратовом

Водитель фуры задержан по подозрению в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области и гибели пяти человек.
По предварительным данным, ДТП с большим числом жертв и раненых произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем КамАЗа. 28-летний мужчина, управлявший грузовиком, не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.
МВД Саратовской области: «Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“. Водитель грузовика задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения».
Водителю фуры грозит до семи лет лишения свободы, передает РИА Новости.
ДТП произошло накануне вечером на автодороге Р-158 в Саратовской области. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором ехали граждане Таджикистана. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шести пострадавших. Все раненые находятся в тяжелом состоянии.
МВД Саратовской области: «Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“. Водитель грузовика задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения».
Водителю фуры грозит до семи лет лишения свободы, передает РИА Новости.
ДТП произошло накануне вечером на автодороге Р-158 в Саратовской области. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором ехали граждане Таджикистана. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шести пострадавших. Все раненые находятся в тяжелом состоянии.
Комментарии