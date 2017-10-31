Чубайс заговорил о приближении энергетического кризиса в России

Без ввода новых мощностей Россия может столкнуться с энергетическим кризисом. Об этом сообщил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.
В интервью «Российской газете» Чубайс заявил, что новые мощности необходимы нашей стране, чтобы избежать энергетического кризиса в будущем.
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей».
При этом Чубайс отметил, что на данный момент кризиса нет, и напомнил о ситуации десятилетней давности.
Анатолий Чубайс: «Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. И ввод новых мощностей, который дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли».
Глава «Роснано» согласился с экспертным прогнозом, в котором говорится, что менее чем через 10 лет будет исчерпан ресурс введенных в ходе реформы мощностей.
Анатолий Чубайс: «Думаю, в диапазоне от 6 до 7 лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе».
По словам Чубайса, если государство не примет мер для увеличения мощностей, ситуация может привести к отключению электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при 30-градусных морозах.
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей».
При этом Чубайс отметил, что на данный момент кризиса нет, и напомнил о ситуации десятилетней давности.
Анатолий Чубайс: «Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. И ввод новых мощностей, который дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли».
Глава «Роснано» согласился с экспертным прогнозом, в котором говорится, что менее чем через 10 лет будет исчерпан ресурс введенных в ходе реформы мощностей.
Анатолий Чубайс: «Думаю, в диапазоне от 6 до 7 лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе».
По словам Чубайса, если государство не примет мер для увеличения мощностей, ситуация может привести к отключению электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при 30-градусных морозах.
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