За проезд по двум участкам автодороги
М-11 Москва — Санкт-Петербург, проходящим по территории Тверской и Новгородской областей, водителям придется платить. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, «автотрасса М-11 Москва — Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе».
В приложениях к распоряжению приводятся характеристики отрезков автодороги, в том числе протяженность (47,91 километра и 217,147 километра), а также говорится о путях, позволяющих построить альтернативный маршрут для бесплатного проезда.
Сообщается, что деньги, полученные благодаря платному проезду по двум отрезкам трассы М=11, будут направлены на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.
В приложениях к распоряжению приводятся характеристики отрезков автодороги, в том числе протяженность (47,91 километра и 217,147 километра), а также говорится о путях, позволяющих построить альтернативный маршрут для бесплатного проезда.
Сообщается, что деньги, полученные благодаря платному проезду по двум отрезкам трассы М=11, будут направлены на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.
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