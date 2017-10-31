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    Медведев сделал платными два участка автотрассы Москва — Санкт-Петербург

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    • Фото: russianhighways.ru
    Медведев сделал платными два участка автотрассы Москва — <nobr>Санкт-Петербург</nobr>

    Медведев сделал платными два участка автотрассы Москва — Санкт-Петербург

    Медведев сделал платными два участка автотрассы Москва — <nobr>Санкт-Петербург</nobr>
  • Фото: russianhighways.ru

    • За проезд по двум участкам автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург, проходящим по территории Тверской и Новгородской областей, водителям придется платить. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, «автотрасса М-11 Москва — Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе».

    В приложениях к распоряжению приводятся характеристики отрезков автодороги, в том числе протяженность (47,91 километра и 217,147 километра), а также говорится о путях, позволяющих построить альтернативный маршрут для бесплатного проезда.

    Сообщается, что деньги, полученные благодаря платному проезду по двум отрезкам трассы М=11, будут направлены на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

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