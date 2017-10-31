Нефть Brent теряет в цене и торгуется у отметки в $60,8 за баррель

После активного роста накануне нефтяные цены устремились вниз, однако Brent все равно остается у максимальных более чем за 2 года показателей.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизилась до 60 долларов 80 центов за баррель (-0,16%). Во вторник истекает декабрьский контракт, январский подешевел до отметки в 60 долларов 45 центов за баррель (-0,2%). На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в декабре упала до 54 долларов 1 цента за баррель (-0,26%).



По итогам сессии в понедельник фьючерс на Brent поднялся до 60 долларов 90 центов за баррель (+0,8%), это максимум со 2 июля 2015 года. Цена WTI накануне выросла до 54 долларов 15 центов за баррель (+0,5%).

