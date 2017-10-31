Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Нефть Brent теряет в цене и торгуется у отметки в $60,8 за баррель

    комментировать

    Нефть Brent теряет в цене и торгуется у отметки в $60,8 за баррель

    Нефть Brent теряет в цене и торгуется у отметки в $60,8 за баррель

    После активного роста накануне нефтяные цены устремились вниз, однако Brent все равно остается у максимальных более чем за 2 года показателей.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизилась до 60 долларов 80 центов за баррель (-0,16%). Во вторник истекает декабрьский контракт, январский подешевел до отметки в 60 долларов 45 центов за баррель (-0,2%). На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в декабре упала до 54 долларов 1 цента за баррель (-0,26%).

    По итогам сессии в понедельник фьючерс на Brent поднялся до 60 долларов 90 центов за баррель (+0,8%), это максимум со 2 июля 2015 года. Цена WTI накануне выросла до 54 долларов 15 центов за баррель (+0,5%).

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru