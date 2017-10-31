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Деловое утро НТВ

    СМИ: в России могут появиться социальные карты на детские товары

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    СМИ: в России могут появиться социальные карты на детские товары

    СМИ: в России могут появиться социальные карты на детские товары

    СМИ: в России могут появиться социальные карты на детские товары
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Министерство промышленности и торговли предложило выпустить социальные банковские карты на приобретение детских товаров отечественного производства.

    Как пишут «Известия», социальные банковские карты на приобретение детских товаров отечественного производства могут появиться в России в 2019 году. Соответствующую инициативу, направленную на на поддержку семей и российских производителей, разрабатывает Минпромторг.

    Авторы проекта предполагают, что на эту социальную карту будут начисляться деньги от государства. По предварительным расчетам, сумма начислений может быть определена в размере 2 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Эти средства можно потратить на покупку детских товаров отечественного производства, включая коляски, одежду, детское питание.

    Издание пишет, что предложение поступило в рамках поддержки потребительского спроса на детские товары российского производства. Ответственными за исполнение этого пункта инициативы выступят Минпромторг, Минтруд, Минфин и региональные власти.

    На реализацию проекта может быть выделено 50 млрд рублей в год. Но, по словам экспертов, этой суммы хватит только на оказание помощи малообеспеченным семьям.

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