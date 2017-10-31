СМИ: в России могут появиться социальные карты на детские товары

Министерство промышленности и торговли предложило выпустить социальные банковские карты на приобретение детских товаров отечественного производства.
Как пишут «Известия», социальные банковские карты на приобретение детских товаров отечественного производства могут появиться в России в 2019 году. Соответствующую инициативу, направленную на на поддержку семей и российских производителей, разрабатывает Минпромторг.
Авторы проекта предполагают, что на эту социальную карту будут начисляться деньги от государства. По предварительным расчетам, сумма начислений может быть определена в размере 2 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Эти средства можно потратить на покупку детских товаров отечественного производства, включая коляски, одежду, детское питание.
Издание пишет, что предложение поступило в рамках поддержки потребительского спроса на детские товары российского производства. Ответственными за исполнение этого пункта инициативы выступят Минпромторг, Минтруд, Минфин и региональные власти.
На реализацию проекта может быть выделено 50 млрд рублей в год. Но, по словам экспертов, этой суммы хватит только на оказание помощи малообеспеченным семьям.
Авторы проекта предполагают, что на эту социальную карту будут начисляться деньги от государства. По предварительным расчетам, сумма начислений может быть определена в размере 2 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Эти средства можно потратить на покупку детских товаров отечественного производства, включая коляски, одежду, детское питание.
Издание пишет, что предложение поступило в рамках поддержки потребительского спроса на детские товары российского производства. Ответственными за исполнение этого пункта инициативы выступят Минпромторг, Минтруд, Минфин и региональные власти.
На реализацию проекта может быть выделено 50 млрд рублей в год. Но, по словам экспертов, этой суммы хватит только на оказание помощи малообеспеченным семьям.
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