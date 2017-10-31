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Деловое утро НТВ

    В России увеличат штраф для водителей, не уступивших дорогу пешеходам

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    В России увеличат штраф для водителей, не уступивших дорогу пешеходам

    В России увеличат штраф для водителей, не уступивших дорогу пешеходам

    Путин подписал закон о повышении штрафа для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

    Закон о повышении штрафов для водителей, не уступивших пешеходам дорогу на «зебре», был утвержден Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября. Документ предусматривает увеличение суммы штрафа за это нарушение 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

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