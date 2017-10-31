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    На Байкале обнаружили более сотни мертвых нерп

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    • Фото: Инцидент | Иркутск / vk.com
    На Байкале обнаружили более сотни мертвых нерп

    На Байкале обнаружили более сотни мертвых нерп

    На Байкале обнаружили более сотни мертвых нерп
  • Фото: Инцидент | Иркутск / vk.com

    • В Росприроднадзоре сообщили, что на южном побережье озера Байкал нашли 132 нерпы. Причина гибели животных не установлена.

    Сообщение пресс-службы Байкальского управления Росприроднадзора: «На данный момент в различных местах обнаружено 132 туши погибших животных. Это данные, собранные к вечеру 30 октября. Мертвые нерпы были найдены на берегу в границах национального парка в Бурятии, в районе поселка Мурино и между Слюдянской и Култуком в Иркутской области».

    Представители ведомства сообщили, что причина смерти животных до сих пор не установлена. Предварительный анализ отобранных проб показал, что у животных нет чумы. Версия убийства животных человеком также исключена, поскольку туши не имеют повреждений.

    Расследование ситуации с массовой гибелью байкальской нерпы, к которому подключились различные ведомства, взяла на контроль Генпрокуратура РФ, пишет ТАСС. Ученые направили экспедицию на место происшествия для установления причины гибели животных.

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