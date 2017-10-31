На Байкале обнаружили более сотни мертвых нерп

В Росприроднадзоре сообщили, что на южном побережье озера Байкал нашли 132 нерпы. Причина гибели животных не установлена.
Сообщение пресс-службы Байкальского управления Росприроднадзора: «На данный момент в различных местах обнаружено 132 туши погибших животных. Это данные, собранные к вечеру 30 октября. Мертвые нерпы были найдены на берегу в границах национального парка в Бурятии, в районе поселка Мурино и между Слюдянской и Култуком в Иркутской области».
Представители ведомства сообщили, что причина смерти животных до сих пор не установлена. Предварительный анализ отобранных проб показал, что у животных нет чумы. Версия убийства животных человеком также исключена, поскольку туши не имеют повреждений.
Расследование ситуации с массовой гибелью байкальской нерпы, к которому подключились различные ведомства, взяла на контроль Генпрокуратура РФ, пишет ТАСС. Ученые направили экспедицию на место происшествия для установления причины гибели животных.
Представители ведомства сообщили, что причина смерти животных до сих пор не установлена. Предварительный анализ отобранных проб показал, что у животных нет чумы. Версия убийства животных человеком также исключена, поскольку туши не имеют повреждений.
Расследование ситуации с массовой гибелью байкальской нерпы, к которому подключились различные ведомства, взяла на контроль Генпрокуратура РФ, пишет ТАСС. Ученые направили экспедицию на место происшествия для установления причины гибели животных.
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