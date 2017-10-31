Ураганный ветер и ливни срывают празднование Хэллоуина в трех американских штатах

Полтора миллиона домов в трех американских штатах остались без электричества
из-за непогоды.
Как передает Associated Press, ливни и шквалистый ветер с порывами ураганного ветра оставили без энергоснабжения полтора миллиона жилых домов и предприятий в американских штатах Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд.
Скорость ветра побережье штата Массачусетс достигает 37 метров в секунду, а в штате Род-Айленд зафиксированы порывы более 58 метров в секунду.
В результате шквала рухнули сотни деревьев, вызвав многочисленные обрывы линий электропередачи. Представители энергокомпаний предупредили население, что на восстановления подачи электроэнергии может потребоваться несколько дней.
Местные власти во многих городах, попавших под удар непогоды, переносят празднование Хэллоуина с 31 октября на конец недели. В США Хэллоуин всегда отмечают 31 октября, в канун католического Дня всех святых. По традиции в этот день американцы устраивают костюмированные вечерники, дети ходят по соседям и собирают сладости. А продажи в магазинах возрастают в несколько раз.
Скорость ветра побережье штата Массачусетс достигает 37 метров в секунду, а в штате Род-Айленд зафиксированы порывы более 58 метров в секунду.
В результате шквала рухнули сотни деревьев, вызвав многочисленные обрывы линий электропередачи. Представители энергокомпаний предупредили население, что на восстановления подачи электроэнергии может потребоваться несколько дней.
Местные власти во многих городах, попавших под удар непогоды, переносят празднование Хэллоуина с 31 октября на конец недели. В США Хэллоуин всегда отмечают 31 октября, в канун католического Дня всех святых. По традиции в этот день американцы устраивают костюмированные вечерники, дети ходят по соседям и собирают сладости. А продажи в магазинах возрастают в несколько раз.
Wires, trees down all over Russet Rd in #Brookline pic.twitter.com/fR22pL46h9— Jessica Reyes (@jessicamreyes) 30 октября 2017 г.
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