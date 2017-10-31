Путин наградил Льва Лещенко орденом

Певец Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Президент России подписал указ о награждении певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ о награждении певца размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом Лев Лещенко, которому в этом году исполнилось 75 лет, стал полным Кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени певец был награжден в январе 2012 года, III степени — в феврале 2007 года, а IV степени — в январе 2002 года, напоминает «Интерфакс».
Таким образом Лев Лещенко, которому в этом году исполнилось 75 лет, стал полным Кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени певец был награжден в январе 2012 года, III степени — в феврале 2007 года, а IV степени — в январе 2002 года, напоминает «Интерфакс».
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