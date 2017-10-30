Вышибала
ТВ-Эфир
Вышибала

    Захар Прилепин будет вести на НТВ «Уроки русского»

    комментировать

    Захар Прилепин будет вести на НТВ «Уроки русского»

    Захар Прилепин будет вести на НТВ «Уроки русского»

    На НТВ выходит новая еженедельная программа известного писателя Захара Прилепина. На стыке жанров сетевого видеоблога и аналитической телепередачи он анализирует наиболее актуальные и общественно значимые темы недели.

    Фигура Захара Прилепина известна не только поклонникам литературы. Его публицистические выступления никогда не оставляют аудиторию равнодушной: писатель своими комментариями в СМИ и Интернете давно будоражит общественное мнение, подтверждая известный тезис, что «поэт в России больше, чем поэт».

    В своей программе на НТВ он будет не только комментировать важные события и громкие темы, обсуждаемые в прессе, соцсетях и видеоблогах, но и сам задавать новые темы для дискуссии в обществе.

    Премьера программы «Захар Прилепин. Уроки русского» — в пятницу, 10 ноября, в 23:45 на НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru