Захар Прилепин будет вести на НТВ «Уроки русского»

На НТВ выходит новая еженедельная программа известного писателя Захара Прилепина. На стыке жанров сетевого видеоблога и аналитической телепередачи он анализирует наиболее актуальные и общественно значимые темы недели.

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Фигура Захара Прилепина известна не только поклонникам литературы. Его публицистические выступления никогда не оставляют аудиторию равнодушной: писатель своими комментариями в СМИ и Интернете давно будоражит общественное мнение, подтверждая известный тезис, что «поэт в России больше, чем поэт».



В своей программе на НТВ он будет не только комментировать важные события и громкие темы, обсуждаемые в прессе, соцсетях и видеоблогах, но и сам задавать новые темы для дискуссии в обществе.



Премьера программы «Захар Прилепин. Уроки русского» — в пятницу, 10 ноября, в 23:45 на НТВ.