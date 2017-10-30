Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

Окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане определят до 26 января. Об этом сегодня заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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Он провел заседание исполкома ОКР. По словам Жукова, в некоторых видах спорта — например, в женском керлинге — состав уже определен. С другими федерациями согласованы принципы отбора лучших.



Отдельно Жуков остановился на теме борьбы с допингом. По его словам, на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне речь, в частности, шла о специальном допинг-контроле перед играми в Южной Корее.



Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «К российским спортсменам будет особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам Сочи. В каждой международной федерации разработаны и будут специальные планы тестирования для наших спортсменов, чтобы ни у кого не было сомнения в чистоте этих спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх».



Жуков добавил, что МОК призвал национальные олимпийские комитеты других стран воздержаться от требований отстранить Россию от предстоящей Олимпиады.



Окончательное решение о судьбе российских спортсменов должно быть принято по итогам работы двух комиссий МОК. Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

