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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января. допинг, МОК, ОКР, Олимпиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОкончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

    Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

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    Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

    Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

    Окончательный состав сборной России на Олимпиаду определят до конца января

      Окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане определят до 26 января. Об этом сегодня заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

      Он провел заседание исполкома ОКР. По словам Жукова, в некоторых видах спорта — например, в женском керлинге — состав уже определен. С другими федерациями согласованы принципы отбора лучших.

      Отдельно Жуков остановился на теме борьбы с допингом. По его словам, на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне речь, в частности, шла о специальном допинг-контроле перед играми в Южной Корее.

      Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «К российским спортсменам будет особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам Сочи. В каждой международной федерации разработаны и будут специальные планы тестирования для наших спортсменов, чтобы ни у кого не было сомнения в чистоте этих спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх».

      Жуков добавил, что МОК призвал национальные олимпийские комитеты других стран воздержаться от требований отстранить Россию от предстоящей Олимпиады.

      Окончательное решение о судьбе российских спортсменов должно быть принято по итогам работы двух комиссий МОК. Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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