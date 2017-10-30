В Северную столицу съехались юные гимнастки из России и ближнего зарубежья

Петербург принимает международные соревнования по художественной гимнастике «Осенний перезвон».

Посостязаться в мастерстве в Северную столицу приехали более 200 сильнейших юных спортсменок России. Правда, места на пьедестале местные гимнастки уступали неохотно, завоевав большинство призовых мест.



По новым правилам в художественной гимнастике от девушек теперь требуется не только феноменальная гибкость и артистизм, но буквально цирковое жонглирование предметами. Чем выше бросок, тем выше оценка. Но если мяч или булавы вылетают за площадку, судьи сильно снижают баллы.



Анна Полунина, директор соревнований по художественной гимнастике «Осенний перезвон»: «Сейчас гимнастика стала интереснее. Помимо танцевальной направленности очень большое внимание уделяется мастерству работы и телом, и предметом. Гимнастка сейчас должна сочетать очень много качеств, чтобы справится со всем вместе. Но тем зрелищнее становится наш вид спорта».



Несмотря на юный возраст, гимнастки уже обладают невероятной силой воли. На ковре улыбаются несмотря ни на что, а волю эмоциям дают уже за пределами площадки. На петербургском турнире «Осенний перезвон» многие спортсменки смогли выполнить новый разряд. Соревнования квалификационные, они включены в спортивный календарь.