В Петербурге собрали уникальную экспозицию паровозов и поездов

Вблизи Балтийского вокзала открылся современный мультимедийный музей железных дорог России. Аккурат в день 180-летия первого рейса из Санкт-Петербурга в Царское Село.

В Петербурге появилась сокровищница железнодорожного транспорта. У Балтийского вокзала открылся крупнейший в Европе музей, посвященный поездам. Здесь больше 100 подлинных экспонатов, которые на самом деле колесили по рельсам, а некоторые ездили даже за пределами России. Как, например, дореволюционный бронированный вагон Китайско-Восточной железной дороги, роскошный и комфортабельный.



Есть предположение, что на вагоне КВЖД путешествовал последний император Китая. Каждый перрон — это разные периоды истории. Старые вагоны сохранились благодаря любителям. Их собрали по разным депо, в некоторых списанных составах хранили постельное белье. Снова поставив на рельсы, здесь им дали вторую жизнь.



Каждый посетитель сам выбирает маршрут путешествия по перронам истории. Из дореволюционного Петербурга можно попасть в блокадный Ленинград, достаточно войти в грузовой вагон. В одних ящиках замаскированы экраны с военной хроникой, в других — медали героев.



Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Музей создан, конечно, не только для сохранения истории, а, в первую очередь, для обучения железнодорожников, начиная от школьников до студентов. На базе музея будет работать отделение корпоративного университета РЖД. Это новые технологии».



Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, паровозы здесь можно разглядеть со всех сторон. Есть даже действующий экспонат в разрезе. Для полного погружения экспозицию дополнили мультимедийными эффектами. Современный музей появился на том месте, где в середине XIX века открывали передовое по тем временам депо. Именно с Балтийского вокзала до сих пор отправляются поезда в Петергоф.



Два с половиной месяца путешествие по музейным рельсам будет бесплатным. Посетителей экспозиции попросят лишь оставить отзыв, чего не хватило в железнодорожном собрании. Но прийти в эту сокровищницу, как в Эрмитаж, придется ни один раз. Кажется, что все экспонаты обойти невозможно. Тем более что проезжающие мимо современные составы словно продолжают экспозицию. Настолько близко музей и платформа действующего Балтийского вокзала.