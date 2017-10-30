Минфин Украины опубликовал данные о размере госдолга страны

На сайте Минфина Украины сообщается, что размер государственного долга Украины достиг 77,03 млрд долларов.
Общий госдолг Украины за сентябрь вырос на 470 млн долларов и составил 77,03 млрд долларов, сообщается на сайте Минфина страны.
Как сообщили в ведомстве, госдолг увеличивается несколько месяцев подряд и в текущем году вырос более чем на 6 млрд долларов. Также возросли и обязательства Киева: по состоянию на 31 июля 2017 года этот показатель достиг 76,06 млрд долларов.
Эксперты подсчитали, что на каждого украинца сейчас приходится примерно по 1,7 тыс. долларов госдолга. На обслуживание внешнего долга уходит 4% ВВП (3,8 млрд долларов ежегодно). Через два года Украине придется вернуть 11 млрд долларов внешних кредитов, передает ТАСС.
Кредиты Украине выделяют Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, США и другие.
Начиная с 2015 года МВФ предоставил Киеву уже четыре транша. Последний — в 1 млрд долларов — поступал в апреле этого года. Пятый транш в размере 1,9 млрд долларов на Украине рассчитывают получить в первом квартале 2018 года. Однако для этого Киеву необходимо выполнить условия: провести в стране ряд реформ — в частности, создать антикоррупционный суд и организовать приватизацию.
Как сообщили в ведомстве, госдолг увеличивается несколько месяцев подряд и в текущем году вырос более чем на 6 млрд долларов. Также возросли и обязательства Киева: по состоянию на 31 июля 2017 года этот показатель достиг 76,06 млрд долларов.
Эксперты подсчитали, что на каждого украинца сейчас приходится примерно по 1,7 тыс. долларов госдолга. На обслуживание внешнего долга уходит 4% ВВП (3,8 млрд долларов ежегодно). Через два года Украине придется вернуть 11 млрд долларов внешних кредитов, передает ТАСС.
Кредиты Украине выделяют Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, США и другие.
Начиная с 2015 года МВФ предоставил Киеву уже четыре транша. Последний — в 1 млрд долларов — поступал в апреле этого года. Пятый транш в размере 1,9 млрд долларов на Украине рассчитывают получить в первом квартале 2018 года. Однако для этого Киеву необходимо выполнить условия: провести в стране ряд реформ — в частности, создать антикоррупционный суд и организовать приватизацию.
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