Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Питерскую мошенницу приговорили к 6,5 годам колонии за хищение средств пайщиков

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    Питерскую мошенницу приговорили к 6,5 годам колонии за хищение средств пайщиков

    Питерскую мошенницу приговорили к 6,5 годам колонии за хищение средств пайщиков

    Питерскую мошенницу приговорили к 6,5 годам колонии за хищение средств пайщиков

    Спустя восемь часов Октябрьский районный суд вынес приговор по громкому делу Екатерины Заборских, которая собранные на строительство жилья деньги передала в сайентологическую церковь.

    Екатерину Заборских признали виновной в мошенничестве по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса. Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

    смотретьОтдавшая деньги петербуржцев сайентологам не признает вину даже во время вынесения приговора
    Отдавшая деньги петербуржцев сайентологам не признает вину даже во время вынесения приговора
    Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 133 млн рублей. Также с Екатерины Заборских будут взысканы процессуальные издержки на сумму 637 тысяч рублей. Осужденную мошенницу взяли под стражу в зале суда.

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