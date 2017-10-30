Питерскую мошенницу приговорили к 6,5 годам колонии за хищение средств пайщиков

смотреть Отдавшая деньги петербуржцев сайентологам не признает вину даже во время вынесения приговора

Екатерину Заборских признали виновной в мошенничестве по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса. Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 133 млн рублей. Также с Екатерины Заборских будут взысканы процессуальные издержки на сумму 637 тысяч рублей. Осужденную мошенницу взяли под стражу в зале суда.