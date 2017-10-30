Собачья работа: на службу в петербургском метро заступили четвероногие нюхачи

Службу транспортной безопасности петербургского метрополитена усилили четвероногими сотрудниками. Три спаниеля и бигль обучены обнаруживать взрывчатые вещества. Эксперимент стартовал пока лишь в двух вестибюлях станции «Технологический институт».

Собаки работают посменно, 45 минут каждая. Посты расположены в вестибюле на пункте досмотра, внизу на платформе и в переходах. Пока четвероногие сотрудники трудятся внештатно.



Одинаково без паники собаки реагируют на мощные взрывные устройства, остатки пороха на одежде и на петарды. Поэтому окончание пилотного кинологического проекта в подземке 21 декабря — наверное, правильно выбранная дата.



Ведь, в противном случае, под подозрения попадут все обладатели фейерверков. Да и для собак это лишняя нагрузка. Им и так приходится адаптироваться к гулкому подземелью, где, как в круговороте, перемещаются тысячи человек, и где объемы запахов оценить невозможно.



Роман Шаталов, младший специалист кинологической службы: «Это охотничья собака с очень хорошим носом, которая обнюхивает все полости и очень в этом заинтересована».



Четверо заступивших на службу быстро освоились на одном из самых загруженных пересадочных узлов метрополитена. Бигля Оскара — он несет смену в переходах и на платформах — похоже, не пугает ни толпа, ни шум поездов. Он даже позволяет себе немного поиграть с оставленными кем-то безопасными бумагами.



Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, если пилотный проект окажется удачным, то собак-контрактников в городской подземке, конечно, станет больше. Пока сложно сказать, каким должен быть штат четвероногих. Но понятно, что именно от них будет зависеть время закрытия или открытия станция в случае обнаружения бесхозных предметов.