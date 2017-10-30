Путин: политические репрессии невозможно ничем оправдать

Владимир Путин назвал политические репрессии преступлением и ударом по народу.
Глава государства подчеркнул, что никаких оправданий репрессиям быть не может, а их последствия ощущают в России до сих пор.
Владимир Путин: «Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа».
Также глава государства, выступая на церемонии открытия Мемориала жертвам политических репрессий, отметил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения, передает ТАСС.
Кроме того, Путин вместе с патриархом Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным возложили цветы к монументу. Они обошли «Стену скорби», также президент пообщался с несколькими пожилыми людьми, пришедшими на церемонию.
Памятник, созданный по проекту скульптора Георгия Франгуляна, установили на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Туда президент отправился после встречи с членами Совета по правам человека. Церемония открытия памятника приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.
Владимир Путин: «Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа».
Также глава государства, выступая на церемонии открытия Мемориала жертвам политических репрессий, отметил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения, передает ТАСС.
Кроме того, Путин вместе с патриархом Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным возложили цветы к монументу. Они обошли «Стену скорби», также президент пообщался с несколькими пожилыми людьми, пришедшими на церемонию.
Памятник, созданный по проекту скульптора Георгия Франгуляна, установили на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Туда президент отправился после встречи с членами Совета по правам человека. Церемония открытия памятника приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.
Комментарии