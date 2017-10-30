Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы». дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПапунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

    Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

      С конкурсом НТВ «Ты супер! Танцы» простились участники, которые не смогли пройти в следующий тур. На финальной репетиции юные артисты не только оттачивали движения, главным стал разговор о том, как пережить расставание и не опустить руки после ухода с проекта.

      Впервые за 2 месяца проекта на репетицию ребята собираются с неохотой и грустью, ведь они не прошли отборочный тур проекта «Ты супер! Танцы». Но как только зашел их педагог, настроение изменилось. Евгений Папунаишвили пообещал устроить юным артистам личный мастер-класс продолжительностью в полтора часа, чтобы поставить технику каждой паре.

      На конкурсе ребята исполняли румбу и ча-ча-ча. Эти танцы требуют очень точных движений, четких и резких акцентов. Папунаишвили уделил внимание каждому танцовщику, лично контролировал движения рук и коленей.

      Евгений Папунаишвили, хореограф: «„Спортивные бальные танцы — это целая наука, это очень сложно технически, эмоционально, а когда ты находишься еще в паре, это творческие моменты, творческая работа. Бывает, ругаются пары, случаются скандалы, конфликты. Важно найти компромисс, чтобы ни зрители, ни жюри этого не увидели“.

      И после самой важной тренировки — самый важный разговор о том, как Папунаишвили стал звездой, как начинал свой путь в бальных танцах, как справлялся с поражениями. Евгений посоветовал ребятам не воспринимать уход с проекта как поражение, скорее, считать это трамплином, от которого можно оттолкнуться.

      Евгений Папунаишвили: Это очень банально, вы много раз это слышали, но это правда — надо работать, работать и работать. Ничего не получится просто так. Я отрабатывал в детстве и сейчас до сих пор я продолжаю тренироваться и учиться».

      Как передает корреспондент Анастасия Пак, после репетиции все участники мастер-класса отправились на футбольное поле базы проекта. Этот вид спорта Евгений Папунаишвили любит примерно так же сильно, как румбу и ча-ча-ча. Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru