Папунаишвили провел тренировку для выбывших конкурсантов шоу «Ты супер! Танцы»

С конкурсом НТВ «Ты супер! Танцы» простились участники, которые не смогли пройти в следующий тур. На финальной репетиции юные артисты не только оттачивали движения, главным стал разговор о том, как пережить расставание и не опустить руки после ухода с проекта.
Впервые за 2 месяца проекта на репетицию ребята собираются с неохотой и грустью, ведь они не прошли отборочный тур проекта «Ты супер! Танцы». Но как только зашел их педагог, настроение изменилось. Евгений Папунаишвили пообещал устроить юным артистам личный мастер-класс продолжительностью в полтора часа, чтобы поставить технику каждой паре.
На конкурсе ребята исполняли румбу и ча-ча-ча. Эти танцы требуют очень точных движений, четких и резких акцентов. Папунаишвили уделил внимание каждому танцовщику, лично контролировал движения рук и коленей.
Евгений Папунаишвили, хореограф: «„Спортивные бальные танцы — это целая наука, это очень сложно технически, эмоционально, а когда ты находишься еще в паре, это творческие моменты, творческая работа. Бывает, ругаются пары, случаются скандалы, конфликты. Важно найти компромисс, чтобы ни зрители, ни жюри этого не увидели“.
И после самой важной тренировки — самый важный разговор о том, как Папунаишвили стал звездой, как начинал свой путь в бальных танцах, как справлялся с поражениями. Евгений посоветовал ребятам не воспринимать уход с проекта как поражение, скорее, считать это трамплином, от которого можно оттолкнуться.
Евгений Папунаишвили: Это очень банально, вы много раз это слышали, но это правда — надо работать, работать и работать. Ничего не получится просто так. Я отрабатывал в детстве и сейчас до сих пор я продолжаю тренироваться и учиться».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, после репетиции все участники мастер-класса отправились на футбольное поле базы проекта. Этот вид спорта Евгений Папунаишвили любит примерно так же сильно, как румбу и ча-ча-ча. Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
На конкурсе ребята исполняли румбу и ча-ча-ча. Эти танцы требуют очень точных движений, четких и резких акцентов. Папунаишвили уделил внимание каждому танцовщику, лично контролировал движения рук и коленей.
Евгений Папунаишвили, хореограф: «„Спортивные бальные танцы — это целая наука, это очень сложно технически, эмоционально, а когда ты находишься еще в паре, это творческие моменты, творческая работа. Бывает, ругаются пары, случаются скандалы, конфликты. Важно найти компромисс, чтобы ни зрители, ни жюри этого не увидели“.
И после самой важной тренировки — самый важный разговор о том, как Папунаишвили стал звездой, как начинал свой путь в бальных танцах, как справлялся с поражениями. Евгений посоветовал ребятам не воспринимать уход с проекта как поражение, скорее, считать это трамплином, от которого можно оттолкнуться.
Евгений Папунаишвили: Это очень банально, вы много раз это слышали, но это правда — надо работать, работать и работать. Ничего не получится просто так. Я отрабатывал в детстве и сейчас до сих пор я продолжаю тренироваться и учиться».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, после репетиции все участники мастер-класса отправились на футбольное поле базы проекта. Этот вид спорта Евгений Папунаишвили любит примерно так же сильно, как румбу и ча-ча-ча. Новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
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