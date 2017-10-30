Путин считает возможным возрождение совета по помилованию

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным возобновление работы совета по помилованию.

С предложением о возрождении совета по помилованию при президенте России выступила правозащитница Людмила Алексеева на заседании Совета по правам человека.



Людмила Алексеева, правозащитница: «Конечно, Владимир Владимирович, вы не можете отбирать людей на помилование, кому-то вы должны это поручить, но можете сами отбирать людей для такого поручения. Это должны быть люди, известные и вам, и стране хорошей репутацией, чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии. И еще это должна быть общественная работа, значит, бесплатная, и это должен быть совет при президенте».



Правозащитница добавила, что готова войти в такой совет с одобрения президента.



Владимир Путин согласился, что возрождение совета возможно. Правда, предложил перед этим внимательно проанализировать практику последних лет и подходить к решению вопроса не спеша.



Владимир Путин: «Можно подумать о возврате, возрождении совета. Надо посмотреть повнимательнее и проанализировать практику последних лет и, не спеша, это решение принять».



При этом президент добавил, что действующий порядок помилования осужденных нельзя назвать совершенным, так как он был установлен 15 лет назад, во «время тяжелых испытаний для российской государственности и кровавых событий на Северном Кавказе».

