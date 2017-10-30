Рабы XXI века: как люди становятся попрошайками за еду и ночлег

Полиция подмосковных Химок разбирается в истории женщины, попавшей в настоящее рабство. Елена Дегтярук угодила в руки к людям, которые отобрали у нее паспорт и заставили попрошайничать за еду и ночлег. Она смогла сбежать и даже вернуть себе документы. Оказалась, что таких, как Елена, в России насчитывается около миллиона человек. И не каждому удается освободиться.

В поисках лучшей доли Елена приехала в Москву минувшим летом. На родной Украине жизнь катилась под откос — женщина потеряла работу и стала бездомной. Знакомая из социальной столовой посоветовала ей отправиться в Россию и освоить новую несложную профессию.



Елена Дегтярук: «Я сидела в кресле инвалидном, просила денег. Коробочка была такая, люди идут, кидают, мелочь, бумажные деньги. Я их приносила и все отдавала».



Рабочий день начинался в 7:00, заканчивался поздно вечером. В месяц Елена собирала до 100 тысяч рублей и всю выручку отдавала работодателю. За это ее кормили и обеспечивали ночлегом. Денег женщине не платили, а в какой-то момент обманом забрали документы.



Елена Дегтярук: «Мне они сказали, что я ношусь с паспортом, а как потеряется, отдавай. Я и отдала».



Сотрудники общественной организации «Альтернатива» — едва ли не единственная ее надежда. Вместе с Еленой они отправились в Химки. Здесь в промзоне живут те, кто сделал женщину своей рабыней. Увидев сотрудников полиции, хозяева усадьбы согласились вернуть женщине документы и вещи. По словам Елены, за глухим забором находится что-то вроде общежития, где живут такие же попрошайки, как она.



У правоохранителей и пока нет формальных оснований для обыска этого домовладения. Между тем не менее трети тех, кто занимается попрошайничеством, находится в рабской зависимости от своих нанимателей.



В правах ущемлены и не менее 20% трудовых мигрантов. На стройках и фермах люди, приехавшие из ближнего зарубежья, порой трудятся за еду и ночлег. Не так давно Белгородом в одном из дачных поселков под Белгородом полиция освободила несколько мужчин, которых работодатель ночью держал под замком.



В 2014 году, по данным правозащитных организаций, в России насчитывалось примерно 500 тысяч подневольных работников. В 2016 году после уточнений появилась уже другая еще более пугающая цифра. Тем или иным трудом по принуждению в нашей стране занимаются около миллиона человек.



На такую рабочую силу на черном рынке существует и свой собственный прайс. Даже сталкивающиеся с разными судьбами правозащитники говорят о запредельном цинизме этой ситуации. Дальнейшая судьба Елены Дегтярук, которой удалось вернуть ее документы, теперь полностью зависит от общественной организации.



Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Антропов, за 5 лет существования «Альтернативы» удалось освободить более 500 подневольных попрошаек и работников. В России нет специальной программы, противодействующей распространению рабства. И вплотную этой проблемой занимает только полиция и общественники.