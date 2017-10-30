Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Матвиенко назвала фальстартом заявления Собчак и Гордон об участии в выборах президента

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    Матвиенко назвала фальстартом заявления Собчак и Гордон об участии в выборах президента

    Матвиенко назвала фальстартом заявления Собчак и Гордон об участии в выборах президента

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что объявившие о своих планах баллотироваться на пост президента РФ претенденты поторопились, поскольку верхняя палата еще не объявила дату выборов и сроки кампании.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала желающих участвовать в выборах президента дождаться начала кампании.

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Немножко фальстарт у тех, кто заявляется уже на президентские выборы, потому что Совет Федерации еще не принял решения о назначении даты выборов. Как правило, все-таки надо дождаться назначения даты выборов, а затем уже официально стартовать».

    Матвиенко напомнила: чтобы стать кандидатом в президенты, предстоит собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

    Спикер Совфеда отметила, что дата президентских выборов, которые должны состояться в марте 2018 года, объявят в период с 8 по 15 декабря, передает РИА Новости.

    Ранее о планах стать кандидатами в президенты РФ заявили журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

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