Эмигрантки из Восточной Европы разоряют британских проституток

Приток девушек из Восточной Европы заставил работниц
секс-индустрии в Ливерпуле снизить стоимость услуг до 4 фунтов.
Как сообщает британское издание The Independent, в последнее время в городе стало гораздо больше проституток из Сербии и Хорватии, которые пытаются отвоевать себе часть рынка. Они снижают стоимость секс-услуг, чтобы привлечь клиентов, и там самым вынуждают местных жриц любви работать почти даром.
Знакомый с ситуацией местный житель рассказал, что некоторым девушкам приходится оказывать услуги всего за 4 фунта стерлингов (около 300 рублей, — прим. ред).
По данным The Independent, Ливерпуль сейчас является вторым городом в Британии по численности работниц секс-индустрии.
Знакомый с ситуацией местный житель рассказал, что некоторым девушкам приходится оказывать услуги всего за 4 фунта стерлингов (около 300 рублей, — прим. ред).
По данным The Independent, Ливерпуль сейчас является вторым городом в Британии по численности работниц секс-индустрии.
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