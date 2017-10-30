Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Эмигрантки из Восточной Европы разоряют британских проституток

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    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Winning
    Эмигрантки из Восточной Европы разоряют британских проституток

    Эмигрантки из Восточной Европы разоряют британских проституток

    Эмигрантки из Восточной Европы разоряют британских проституток
  • Фото: Reuters © 2017, Andrew Winning

    • Приток девушек из Восточной Европы заставил работниц секс-индустрии в Ливерпуле снизить стоимость услуг до 4 фунтов.

    Как сообщает британское издание The Independent, в последнее время в городе стало гораздо больше проституток из Сербии и Хорватии, которые пытаются отвоевать себе часть рынка. Они снижают стоимость секс-услуг, чтобы привлечь клиентов, и там самым вынуждают местных жриц любви работать почти даром.

    Знакомый с ситуацией местный житель рассказал, что некоторым девушкам приходится оказывать услуги всего за 4 фунта стерлингов (около 300 рублей, — прим. ред).

    По данным The Independent, Ливерпуль сейчас является вторым городом в Британии по численности работниц секс-индустрии.

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