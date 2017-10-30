Врачи предсказали рост психических расстройств у россиян

В России число психических расстройств у граждан к 2030 году может вырасти на
15–20%. Об этом главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил на конференции, посвященной психическому здоровью.
По словам Костюка, случаи психических расстройств у людей может увеличиться из-за прессинга окружающей среды.
Георгий Костюк, главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы: «В целом прогнозируется рост пограничных психических расстройств. Он связан с прессингом окружающей среды».
В презентации, представленной к докладу, говорится, что рост числа таких заболеваний на 15–20% прогнозируется в перспективе до 2030 года. С этими цифрами не согласился профессор Юрий Александровский. По его мнению, рассчитать эти показатели довольно сложно, так как далеко не все люди, страдающие психическими расстройствами, обращаются за профессиональной помощью, многие предпочитают пользоваться услугами гадалок и экстрасенсов.
Юрий Александровский, член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН), руководитель отдела пограничной психиатрии научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского: «Гадалки в ряде случаев могут оказывать помощь. Но эта помощь иногда, если имеется такого рода расстройство, может затягивать такие состояния. Статистики нет, но я думаю, что у нас, к сожалению, из-за низкой культуры, может быть, многих людей, обращаются именно к гадалкам, а не к психологам и психиатрам».
По словам Александровского, большое значение в свое время на состояние здоровья населения оказал распад Советского Союза, потому что тогда в жизни многих людей произошли глобальные изменения, передает РИА Новости.
Георгий Костюк, главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы: «В целом прогнозируется рост пограничных психических расстройств. Он связан с прессингом окружающей среды».
В презентации, представленной к докладу, говорится, что рост числа таких заболеваний на 15–20% прогнозируется в перспективе до 2030 года. С этими цифрами не согласился профессор Юрий Александровский. По его мнению, рассчитать эти показатели довольно сложно, так как далеко не все люди, страдающие психическими расстройствами, обращаются за профессиональной помощью, многие предпочитают пользоваться услугами гадалок и экстрасенсов.
Юрий Александровский, член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН), руководитель отдела пограничной психиатрии научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского: «Гадалки в ряде случаев могут оказывать помощь. Но эта помощь иногда, если имеется такого рода расстройство, может затягивать такие состояния. Статистики нет, но я думаю, что у нас, к сожалению, из-за низкой культуры, может быть, многих людей, обращаются именно к гадалкам, а не к психологам и психиатрам».
По словам Александровского, большое значение в свое время на состояние здоровья населения оказал распад Советского Союза, потому что тогда в жизни многих людей произошли глобальные изменения, передает РИА Новости.
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