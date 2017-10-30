В жилом районе Перми зафиксировали резкое превышение уровня радиации

Власти Перми выясняют причину резкого повышения уровня радиации на пустыре вблизи жилых домов в Перми.
В Перми зафиксировали 100-кратное превышение допустимого уровня радиации на небольшом участке в 200 метрах от жилых домов. В настоящее время городские власти выясняют причины появления радиационного пятна, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Пресс-служба администрации города Перми: «Предполагаемое местонахождение радиационного пятна — район ул. Тихая, 25 (пустырь). Расстояние до ближайших жилых домов составляет 200 метров, место обнаружения пятна огорожено на площади 12 квадратных метров. Допустимая норма радиационного фона — 0,3 микрозиверта в час — превышена в 100 раз, но это не опасно за пределами зоны ограждения, поскольку территория небольшая. Пока источник заражения не определен, ведется поиск специализированной организации, которая определит источник и затем проведет работы по его утилизации».
Сообщается, что впервые превышение радиационного фона было зафиксировано в пятницу. Место огорожено, и угрозы жителям окрестных домов нет, уточнили в городской администрации. Рядом располагаются автозаправка, гаражи и одно из старейших кладбищ Перми.
В настоящее время власти ищут компанию, которая могла бы устранить источник повышения радиационного фона. Ведутся переговоры с фирмой из Екатеринбурга, так как в Перми компаний с такой специализацией нет.
Пресс-служба администрации города Перми: «Предполагаемое местонахождение радиационного пятна — район ул. Тихая, 25 (пустырь). Расстояние до ближайших жилых домов составляет 200 метров, место обнаружения пятна огорожено на площади 12 квадратных метров. Допустимая норма радиационного фона — 0,3 микрозиверта в час — превышена в 100 раз, но это не опасно за пределами зоны ограждения, поскольку территория небольшая. Пока источник заражения не определен, ведется поиск специализированной организации, которая определит источник и затем проведет работы по его утилизации».
Сообщается, что впервые превышение радиационного фона было зафиксировано в пятницу. Место огорожено, и угрозы жителям окрестных домов нет, уточнили в городской администрации. Рядом располагаются автозаправка, гаражи и одно из старейших кладбищ Перми.
В настоящее время власти ищут компанию, которая могла бы устранить источник повышения радиационного фона. Ведутся переговоры с фирмой из Екатеринбурга, так как в Перми компаний с такой специализацией нет.
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