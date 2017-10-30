Илон Маск опубликовал первое фото «гиперпетли» под Лос-Анджелесом

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск выложил первый снимок туннеля недалеко от
Лос-Анджелеса, постройкой которого занимается его компания Boring Company.
Компания Илона Маска заложила тестовый участок туннеля с разряженным воздухом Hyperloop. Первое фото с места строительства Маск опубликовал на своей странице в Instagram.
Разрешение на строительство Hyperloop от властей США Маск получил еще летом. Планируется, что подземная «гиперпетля» свяжет между собой Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. Известно, что в США уже проходит тестирование скоростного пассажирского поезда. По предварительным оценкам, поезд сможет преодолевать расстояние в 250 км за 29 минут. Для входа и выхода в тоннель пассажиры будут пользоваться лифтами.
Разрешение на строительство Hyperloop от властей США Маск получил еще летом. Планируется, что подземная «гиперпетля» свяжет между собой Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. Известно, что в США уже проходит тестирование скоростного пассажирского поезда. По предварительным оценкам, поезд сможет преодолевать расстояние в 250 км за 29 минут. Для входа и выхода в тоннель пассажиры будут пользоваться лифтами.
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