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    Илон Маск опубликовал первое фото «гиперпетли» под Лос-Анджелесом

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    • Фото: elonmusk / instagram.com
    Илон Маск опубликовал первое фото «гиперпетли» под <nobr>Лос-Анджелесом</nobr>

    Илон Маск опубликовал первое фото «гиперпетли» под Лос-Анджелесом

    Илон Маск опубликовал первое фото «гиперпетли» под <nobr>Лос-Анджелесом</nobr>
  • Фото: elonmusk / instagram.com

    • Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск выложил первый снимок туннеля недалеко от Лос-Анджелеса, постройкой которого занимается его компания Boring Company.

    Компания Илона Маска заложила тестовый участок туннеля с разряженным воздухом Hyperloop. Первое фото с места строительства Маск опубликовал на своей странице в Instagram.

    The Boring Company tunnel under LA

    Публикация от Elon Musk (@elonmusk)



    Разрешение на строительство Hyperloop от властей США Маск получил еще летом. Планируется, что подземная «гиперпетля» свяжет между собой Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. Известно, что в США уже проходит тестирование скоростного пассажирского поезда. По предварительным оценкам, поезд сможет преодолевать расстояние в 250 км за 29 минут. Для входа и выхода в тоннель пассажиры будут пользоваться лифтами.

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