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    Суд в Норвегии вынес приговор 17-летнему россиянину, задержанному в Осло с бомбой

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    Суд в Норвегии вынес приговор 17-летнему россиянину, задержанному в Осло с бомбой

    Суд в Норвегии вынес приговор <nobr>17-летнему</nobr> россиянину, задержанному в Осло с бомбой

    Подросток из России, задержанный в центре Осло с бомбой, приговорен к 9 месяцам тюрьмы.

    Суд Осло приговорил к 9 месяцам заключения 17-летнего россиянина, который в апреле был задержан в центре норвежской столицы с самодельным взрывным устройством. Юношу смогут отпустить на свободу через два месяца, так как с апреля он арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на норвежские СМИ.

    смотретьВ Норвегии после задержания россиянина повысили уровень террористической угрозы
    В Норвегии после задержания россиянина повысили уровень террористической угрозы
    В апреле в центре Осло полиция задержала молодого человека, который заложил в центре города маломощное взрывное устройство. Взрывотехники осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района.

    Суд признал россиянина виновным в подготовке теракта, однако статья обвинения была изменена после того, как выяснилась, что заложенная бомба была малой мощности и была сделана из баллончика с газом для зажигалки. Следствие изучило переписки юноши в мессенджерах и выяснило, что он был членом нескольких экстремистских групп. Следователи считают, что юношу пытались завербовать террористы. Сам обвиняемый утверждал, что собрал бомбу из простого интереса, и сотрудничал со следствием.

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