Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара

Сторонники «Исламского государства» опубликовали плакат с угрозами в адрес звезд футбола Лионеля Месси и Неймара.

На постере, появившемся в Интернете, изображено, как террорист казнит футболистов «Барселоны» и ПСЖ. При этом на фоне спортсменов в землю воткнут флаг запрещенной группировки.



К изображению добавлена подпись: «Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

