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    Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара

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    • Фото: @BarcaSpiral / twitter.com
    Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара

    Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара

    Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара
  • Фото: @BarcaSpiral / twitter.com

    • Сторонники «Исламского государства» опубликовали плакат с угрозами в адрес звезд футбола Лионеля Месси и Неймара.

    На постере, появившемся в Интернете, изображено, как террорист казнит футболистов «Барселоны» и ПСЖ. При этом на фоне спортсменов в землю воткнут флаг запрещенной группировки.

    К изображению добавлена подпись: «Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

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