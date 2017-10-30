Многодетная липецкая семья может лишиться дома по вине мошенников

В Липецкой области многодетная семья может оказаться на улице из-за мошенников. Родители 3 года назад и заняли деньги на лечение ребенка и заложили собственный дом. Весь долг с процентами семья вскоре выплатила, но затем выяснилось, что их жилье продано, а новый хозяин требует немедленно покинуть помещение.

Многодетная семья Теплинских не знает, сколько дней осталось жить в доме, который они строили несколько лет. По решению Липецкого областного суда их должны выселить.



Вероника Лаврова, внучка Галины и Анатолия Теплинских: «Тут с детства живем, это наш дом. И теперь нам некуда деваться».



Теплинских рассказывают, как стали жертвами мошенников, которые завладели их единственным жильем. Глава семьи Анатолий Теплинских, ветеран МВД, в отчаянии от бездействия правоохранительных органов. Три года назад у их внучки обнаружили онкологическое заболевание, срочно нужны были деньги на лечение. Помощь предложил руководитель липецкого кооператива «Единство» Татаринов, представившийся бывшим сотрудником полиции. 300 тысяч рублей он давал под залог дома, условием гарантии возврата займа стал договор купли-продажи. Кредитор заверял, это лишь техническая формальность, он лишь хочет помочь семье в тяжелой ситуации.



Вернув через год всю сумму с процентами, Теплинских спокойно жили в своем доме, пока не получили иск о выселении от неизвестного им Васильева. В суде выяснилось, их дом уже дважды перепродали. Заявления семьи в суде, что их обманули, свое жилье они никогда не продавали, документы и подписи подделаны, суд не посчитал доказательством.



Екатерина Лаврова, дочь Анатолия и Галины Теплинских: «Был подкуп, они все знакомы, даже адвокат оставался с судьей наедине. Мы это тоже видели».



Валерий Вишняков, адвокат семьи Теплинских: «Неоднократно заявляли в судах первой и второй инстанций, что необходимо провести почерковедческую экспертизу, чтобы это соглашение признать ничтожным, но было отказано».



Сейчас дом Теплинских вновь выставлен на продажу за 4 с лишним миллиона рублей. Указанный в объявлении телефон не отвечает. Новый владелец дома Васильев ни разу здесь не появлялся, однако начал терроризировать многодетную семью. По его приказу газовая служба отключила отопление, месяц дети жили в холодном доме. Только после жалобы в приемную президента подачу газа возобновили. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.