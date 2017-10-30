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    В нижнекамском магазине нашли детские пуховики с нацистской символикой

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    • Фото: nn.by
    В нижнекамском магазине нашли детские пуховики с нацистской символикой

    В нижнекамском магазине нашли детские пуховики с нацистской символикой

    В нижнекамском магазине нашли детские пуховики с нацистской символикой
  • Фото: nn.by

    • Нижнекамская городская прокуратура возбудила дело после проверки одного из торговых центров города. Оказалось, что там продавались детские пуховики с нацистской символикой.

    Проверка проводилась по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова после того, как в СМИ появилась информация о продаже курток с нацистскими символами.

    Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что в павильоне „Планета Одежда Обувь“ в ТЦ „Барс-3“ на улице Менделеева в городе Нижнекамске осуществлялась реализация детских пуховиков. На левом рукаве одежды были нанесены изображения, сходные до степени смешения с нацистской символикой».

    По результатам проверки заведено дело о пропаганде нацистской символики, владелец торговой точки предостережен о недопустимости экстремистской деятельности на территории России. Сами куртки и пуховики изъяты из продажи и приобщены к делу как вещественные доказательства.

    Дело направлено в суд, а материалы проверки — в полицию для установления производителей незаконной продукции.


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