Кольца с функцией карты «Тройка» можно купить во флагманском магазине столичного метро или на стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская».
Первый тираж керамических колец «Тройка» составил 500 штук. В продажу они поступили только сегодня.
Если покупатели заинтересуются таким видом проездных, то в будущем объем их выпуска увеличится, рассказал агентству «Москва» первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.
Сейчас кольца продаются только в черном цвете и в двух размерах — 17-й и 21-й. Стоимость сувенира составит 2,2 тысячи рублей. Действуют такие проездные, как и обычные карты «Тройка», на всех видах транспорта.
Ранее Московский метрополитен начал продавать браслеты с функцией карты «Тройка». Первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен за несколько часов.
Если покупатели заинтересуются таким видом проездных, то в будущем объем их выпуска увеличится, рассказал агентству «Москва» первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.
Сейчас кольца продаются только в черном цвете и в двух размерах — 17-й и 21-й. Стоимость сувенира составит 2,2 тысячи рублей. Действуют такие проездные, как и обычные карты «Тройка», на всех видах транспорта.
Ранее Московский метрополитен начал продавать браслеты с функцией карты «Тройка». Первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен за несколько часов.
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