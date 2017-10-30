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    Комбат ВСУ рассказал о «вещем» сне про возвращение Крыма и Донбасса

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    Комбат ВСУ рассказал о «вещем» сне про возвращение Крыма и Донбасса

    Комбат ВСУ рассказал о «вещем» сне про возвращение Крыма и Донбасса

    Комбат ВСУ рассказал о «вещем» сне про возвращение Крыма и Донбасса

    Командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко (позывной Филин) заявил, что увидел во сне окончание войны в Донбассе и присоединение Крыма к Украине.

    По словам украинского комбата, стрелять в Донбассе перестанут к концу этого года, однако война завершится, когда Украина полностью «вернет себе свою землю». Но произойдет это, по словам военного, через много лет, сообщает издание «Апостроф».

    Вячеслав Власенко, украинский военный: «Донбасс, думаю, вернем лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь».

    При этом на вопрос, чем подкрепляются «такие мысли», комбат пояснил, что у него «был вещий сон».

    Также Власенко заявил, что Украина сможет вернуть Донбасс и Крым, только если их жители сами этого захотят. Поэтому их нужно довести до того, чтобы «они снова пришли на референдум и попросили Украину забрать их обратно».

    Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. По словам президента России Владимира Путина, сейчас вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».


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