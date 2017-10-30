В Архангельской области тренер-педофил получил 12 лет за совращение мальчиков

Бывший тренер спортивной школы в Архангельской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за совращение детей. Растлением малолетних преподаватель занимался на протяжении 2 лет.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, 64-летний мужчина с октября 2013 года по май 2015 года совершал в отношении малолетних мальчиков насильственные действия сексуального характера. Удалось выяснить, что это происходило в поездах и в общежитиях, когда юные спортсмены выезжали на соревнования, проходившие как в населенных пунктах Архангельской области, так и других регионах.
Мужчина признан виновным, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 12 лет и с ограничением свободы на срок один год.
Во время разбирательства у осужденного обнаружено психическое расстройство, ему предстоит пройти принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра по месту отбытия наказания. Сообщается, что жертвы педофила долго никому не рассказывали о том, что с ними произошло, потому что боялись огласки и отчисления из спортивной школы.
Мужчина признан виновным, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 12 лет и с ограничением свободы на срок один год.
Во время разбирательства у осужденного обнаружено психическое расстройство, ему предстоит пройти принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра по месту отбытия наказания. Сообщается, что жертвы педофила долго никому не рассказывали о том, что с ними произошло, потому что боялись огласки и отчисления из спортивной школы.
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